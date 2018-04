Rebeldes do Iêmen ampliam ataques contra bases de petróleo da Saudi Aramco

25/04/2018 | 12:34



Rebeldes do Iêmen têm atacado cada vez mais bases de petróleo da Saudi Aramco, o que ameaça a economia da Arábia Saudita e gera mais tensão política, ajudando a impulsionar os preços da commodity a seus níveis mais altos desde 2014.

Os rebeldes houthi afirmam que atacaram instalações da estatal saudita com mísseis e drones pelo menos oito vezes desde o início de março. O ataque mais recente ocorreu na tarde da segunda-feira, quando houthis lançaram mísseis contra um porto saudita de petróleo perto da fronteira com o Iêmen. As forças sauditas disseram que interceptaram os mísseis e que não houve feridos.

Os houthis tentam com essas ações penalizar um inimigo muito mais forte militarmente, mas que não consegue desalojar os rebeldes. A Arábia Saudita lidera uma coalizão em guerra desde 2015 com os houthis. Os rebeldes controlam a capital, Sanaa, desde a deposição do governo que tinha o apoio saudita, e há confrontos pontuais na fronteira. Fonte: Dow Jones Newswires.