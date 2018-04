Flavia Pavanelli fala sobre carreira de atriz, namoro com Kevinho e mulheres que a inspiram

25/04/2018 | 12:11



Flavia Pavanelli é a sensação do momento! Com mais de sete milhões de seguidores no Instagram e mais de três milhões de inscritos em seu canal no YouTube, a digital influencer agora aposta na carreira de atriz. E em entrevista, Flavia abriu o jogo sobre sua nova fase, seu namoro com Kevinho e também sobre as mulheres que a inspiram. Confira:

Como você começou a se interessar por esse mundo da internet? Em qual momento você percebeu que já era bastante conhecida?

Flavia Pavanelli - Na verdade, tudo começou com o Ask. Eu comecei a usar, fazer uns vídeos... aí um dia eu acordei e tinha muita pergunta lá. Meu Facebook começou a crescer naquela época e eu comecei a divulgar meu Instagram e YouTube. Eu não esperava tanto sucesso.

Quais são os pontos positivos e negativos de ser uma pessoa pública?

Flavia Pavanelli - Acho que muda tudo na nossa vida ser uma pessoa pública, ser artista, influencer. Tive que aprender a amadurecer muito nova e aprender a criar responsabilidade muito cedo. Mas eu sempre tive uma família muito presente, que sempre me explicou tudo o que fazer, como ser uma profissional.

Você influencia muitas meninas, mas quem são as mulheres que te influenciam e te inspiram?

Flavia Pavanelli - As mulheres da minha família me inspiram demais. Grandes referências, posso falar da minha mãe e da minha avó!

Participar de uma novela é muito diferente do que você imaginava? O que você está aprendendo nesta nova fase?

Flavia Pavanelli - Sempre pensei em ser atriz. A minha ficha está caindo ainda. Aquela adrenalina, aquela sensação gostosa... Não dá para explicar. Eu estou muito feliz. Vocês não têm ideia do quanto eu sou grata a cada oportunidade. Estou com o coração cheio de amor.

A sua festa de 20 anos teve o tema funk, não é? Pode contar mais detalhes desse dia?

Flavia Pavanelli - Sim, o tema foi baile funk, porque eu queria que a galera fosse super à vontade, aproveitasse até o final. E nessa fase que estou, acho que tem tudo super a ver. Meus amigos gostam e a galera curtiu e dançou muito.

Como você e o Kevinho se conheceram? Em que momento você percebeu que estava apaixonada por ele?

Flavia Pavanelli - O Kevinho viu um stories meu e mandou mensagem. Essa foi a primeira vez. Daí em diante passamos um bom tempo conversando. Ele me mandava uns áudios engraçados. Mas vivíamos de fases. Tinha semana que a gente conversava todos os dias e outra que não nos falávamos. Mas depois a gente saiu para jantar com uns amigos nossos não nos desgrudamos mais.

Como você lida com a carreira do Kevinho? Sente ciúmes ou encara numa boa?

Flavia Pavanelli - A gente nunca deixou de fazer nada por causa de ciúmes um do outro, principalmente quando se trata de trabalho. Nos respeitamos muito.

Você se arrepende de algo que tenha feito na internet? O que?

Flavia Pavanelli - Não que eu me arrependa, mas já cometi erros que não repito. A vida é um aprendizado constante, né?