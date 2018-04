Patrícia Poeta fala sobre emagrecimento: -O mais difícil é manter o peso

25/04/2018 | 12:11



Ao contrário da maioria das celebridades, Patrícia Poeta dispensou a ajuda de um stylist para vesti-la para prestigiar a São Paulo Fashion Week. Na noite desta terça-feira, dia 24, a apresentadora conferiu o desfile do estilista Amir Slama e contou com orgulho que ela mesmo definiu o look, todo em preto e branco. Sem saber a assinatura das peças, a beldade explica que tudo faz parte de seu acervo pessoal, garimpado durante viagens. Ao falar sobre seu estilo, define-se como seguindo a linha hi-lo, que consiste em misturar peças luxuosas com outras mais descoladas e mais baratas:

- Eu acho que meu estilo é contemporâneo, meio hi-lo. Gosto de misturar as peças. Um jeans rasgado, com uma camiseta mais básicas. Adoro brincar com as peças e estilos diferentes. Colocar algo mais sofisticado com algo mais dia a dia.

O look justinho deixa em evidência a silhueta fininha que Patrícia vêm exibindo há cerca de três anos, quando começou a emagrecer e impressionou o público. A apresentadora entrega que antes do processo de emagrecimento não usava algumas peças:

- O biotipo um pouco e aí entra a questão de usar roupas que favorecem mais seu biotipo. Eu não usava alguns vestidos mais justos e hoje eu uso. Uma saia um pouco mais curta era uma coisa que eu também não usava. É uma questão do estilo da roupa que te favorece.

Para continuar mantendo a boa forma, Patricia não se descuida e confessa que manter o peso é muito mais difícil do que começar o processo de emagrecer:

- Eu continuo fazendo minha reeducação alimentar, é um hábito, acho que graças a ele eu mantive meu peso. Estou há três anos assim, então não era uma dieta. Eu comecei a mudar meus hábitos e a partir daí segui fazendo o que eu eu tinha aprendido. O mais difícil é manter o peso, mais do que perder, eu acho que o fato de eu estar mantendo é em função disso, não é uma coisa momentânea, tem mais a ver com essa reeducação alimentar.