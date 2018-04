Junno Andrade revela segredos de intimidades com Xuxa

25/04/2018 | 12:11



Na última terça-feira, dia 24, estreou a terceira edição do Power Couple Brasil na Record, com Gugu Liberato à frente do reality show. E para ajudar na divulgação, Junno Andrade, que é o mais novo repórter do programa, foi ao Programa do Porchat. E antes de sua conversa com o apresentador, Fábio Porchat, o namorado de Xuxa divulgou algumas das intimidades da relação dos dois, que já dura pouco mais de cinco anos.

No vídeo, ele revela quem come mais, quem se mexe mais na cama na hora de dormir e qual foi o último presente que ganhou da amada.

Após o quadro, Junno conversou com Porchat sobre o Power Couple e disse que se participasse com Xuxa, ela seria muito competitiva. Nisso, ambos fazem uma ligação por vídeo para ela, que está em Nova York aproveitando as férias ao lado de sua filha, Sasha. Xuxa, entra na brincadeira e revela, ela mesma, que não conseguiria participar do reality:

- Eu odeio perder! Quer me ver nervosa, triste, chateada na vida, é perder esses joguinhos que tem no computador. Nossa, eu fico louca! Eu não ia entrar no Power Couple nem a pau, eu ia bater e arremessar todo mundo!

E Junno também brincou que, caso acontecesse alguma derrota, que ela ia culpar o amado!

- Mesmo se fosse por causa dela, ia ser culpa minha!