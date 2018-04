Fabiana Justus fala sobre convívio com ex-esposas do pai, Roberto Justus

25/04/2018 | 12:11



Fabiana Justus fala com orgulho da família enorme que o pai, Roberto Justus formou ao longo dos anos e após muitos casamentos. Durante o desfile da estilista Fabiana Milazzo nesta terça-feira, dia 24, durante a São Paulo Fashion Week, em São Paulo, a blogueira, que é filha de Sacha Cryzman, primeira esposa de Justus, entregou que adora todas as ex-companheiras do apresentador e que não há problema na convivência entre elas:

- Acho que o amor é o mais importante de tudo, é a base. Todo mundo se ama e a gente quer estar juntos, então o que importa é as pessoas estarem felizes, então tanto faz quantas vezes ele casa. Se Deus quiser, ele vai ficar para sempre com a Ana (Paula Siebert), gosto muito dela, amo ela! Mas eu acho que o mais importante é ser feliz. Amo as ex-mulheres dele, as mães das minhas irmãs.

Para prestigiar o desfile, Fabiana se produziu no salão de beleza da empresária Gisela Prochaska, segunda esposa de Justus, provando que realmente está tudo em família. Gisela é mãe de Luiza, meia-irmã de Fabiana e terceira filha de Justus. Após o término do segundo casamento, o apresentador se casou com Ticiane Pinheiro, com quem teve uma filha, Rafaella Justus. O matrimônio com Tici acabou em 2013 e em 2015 ele se casou com Ana Paula Siebert, com quem está até hoje.

As duas últimas esposas do pai, Tici e Ana Paula, são grandes amigas de Fabiana Justus, que sempre que pode curte um pouquinho da companhia da ex-madrastas. Dona de uma grife de roupas, Fabi entrega que as duas trocaram figurinha com ela na hora de montar um look, principalmente pelo fato dela trabalhar com moda há anos:

- Elas mais me perguntam do que eu à elas, porque eu trabalho com moda há muitos anos. A Tici até me manda os looks dela. A gente sempre troca informação, por eu trabalhar com isso acabo sendo a consultora de moda da família.

Por falar em família, Fabi relembra que só conseguiu trazer Roberto Justus para seu canal no YouTube apenas uma vez, mas que foi extremamente especial, por poder colocar à prova um lado pouco conhecido do empresário, o de pai:

- Eu tento sempre marcar com ele. É muito gostoso, ele tem esse lado que as pessoas não imaginam, que é despojado e divertido. É legal poder mostrar o lado paizão dele.