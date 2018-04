Anitta solta pum no microfone para brincar com a produção de seu programa

25/04/2018 | 12:11



A gravação do Anitta Entrou no Grupo da última terça-feira, dia 24, parece ter sido muito divertida! Isso porque Anitta, que comanda a atração do Multishow, resolveu fazer uma brincadeira com sua produção e foi filmada por Everson Silva, o Tirullipa. O comediante mostrou por meio de seu Stories a cantora deitada no chão morrendo de dar risada e explica:

- Ela peidou no microfone, ela acabou de peidar. A Anitta acabou de peidar no microfone!

Nisso, ela se levanta e, ainda dando muita risada, se explica:

- Eu falei assim: Vamos peidar no microfone, quem está de fone vai escutar. (...) É sempre meio silencioso. Eu tava sentindo que ia ser barulhento.