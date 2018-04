Em meio a rumores de traição, Khloé Kardashian diz que a felicidade tem que ser prioridade

25/04/2018 | 12:11



Tristan Thompson, namorado de Khloé Kardashian, foi acusado de traí-la dias antes do nascimento da filhinha deles, que ganhou o nome de True. Após tomar algumas medidas, como controlar o acesso dele ao Instagram, a socialite agora usou o seu aplicativo para escrever uma mensagem que pode servir como um ponto de vista em relação a essa história toda. De acordo com o Just Jared, ela postou o seguinte:

Eu genuinamente desejo a todos os meus parentes que encontrem a felicidade eterna em tudo o que eles fazem! A vida é curta e, às vezes, nós colocamos muita coisa na nossa frente, mas uma de nossas prioridades deve ser a felicidade. Uma vez que você tem isso, isso vai para as pessoas que estão ao seu redor. Eu sinceramente desejo a felicidade e paz para minhas irmãs e irmãos.

Lembrando que a própria família de Khloé desejou felicidades para ela, após dar à luz.

Em meio ao escândalo de supostas traições, Tristan, que é jogador de basquete, teve que ficar no banco em um dos jogos e, apesar dos problemas, a socialite já teria perdoado ele.