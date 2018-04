Bruna Marquezine não planeja renovar contrato com a Globo

25/04/2018 | 12:11



Se em Deus Salve o Rei Catarina, personagem de Bruna Marquezine, é capaz de qualquer coisa para conquistar o que quer, na vida real a atriz também tem seus próprios métodos para conseguir algumas vantagens! Na última terça-feira, dia 24, Tiago Garcia, fotógrafo da novela, trocou com a atriz uma das figurinhas autografadas por Neymar, namorado de Bruna, e registrou o momento no Stories.

- É falsificada, Bruna, essa assinatura?, perguntou o fotógrafo.

- Claro que não, tem vídeo, respondeu a atriz, segurando um bolo de figurinhas de outros atletas.

Aliás, parece que não é só no negócio de troca de figurinhas que Bruna Marquezine está de olho! De acordo com o colunista Léo Dias, do jornal O Dia, a atriz não pretende renovar contrato com a Globo e planeja fechar contrato com a emissora apenas por obra trabalhada. Isso porque, quando não está atuando, o cachê da atriz sofre uma queda significativa.

Segundo o colunista, o objetivo de Bruna é fazer o máximo de publicidade enquanto ainda está no ar em Deus Salve o Rei, para pôr em prática seu suposto plano de acompanhar Neymar em Paris, onde o craque joga para o Paris Saint-Germain.

Procuradas, as assessorias de imprensa da atriz e da emissora não haviam emitido um posicionamento até o momento de publicação desta matéria.