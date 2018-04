Após morte de macaco, Latino adota gato como animal de estimação

25/04/2018 | 11:43



Latino tem um novo companheiro de estimação: um gato chamado Valentino. O cantor apresentou o felino nas redes sociais exatamente um mês após a morte do macaco Twelves, que foi atropelado no Rio de Janeiro.

A foto foi publicada no Instagram, no mesmo perfil em que ele compartilhava imagens do macaco. O nome de usuário, porém, é outro: Animais Latino. Parece que o cantor pode adotar outros bichinhos.

"Eu sei que eu estou longe de ser o macaco Twelves, mas vim aqui para dizer que vou tentar levar muita alegria para vocês, assim como vários outros animais que meu pai tem e admira", escreveu Latino na legenda da foto de Valentino.