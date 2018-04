Obituário - 25 de abril de 2018

Ademir Medici

25/04/2018



Santo André



Marina Izabel Freire, 89. Natural de União dos Palmares (AL). Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Pensionista. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Manoelina França da Silva, 86. Natural de Vitória da Conquista (BA). Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 23. Memorial Jardim Santo André.



Joaquim Batista de Oliveira, 79. Natural de Bananal (SP). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Cid Escada Rodrigues, 73. Natural de São Caetano. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 23, em Santo André. Crematório Jardim da Colina, em São Bernardo.



Irene de Almeida Pinto, 71. Natural de Santo André. Residia na Vila Vitória, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Leonol Vassallo Teixeira, 71. Natural de Tapiraí (SP). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 23. Memorial Jardim Santo André.



Vera Lúcia de Godoi, 67. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 23, em Diadema. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Evandira Maria Dias, 64. Natural de Boa Nova (BA). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Neide Barbosa da Silva, 60. Natural de Santo André. Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 23. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



São Bernardo



Amália Montanhari de Souza, 100. Natural de Mococa (SP). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 22. Jardim da Colina.



Maria Aparecida da Silva, 88. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 23, em Santo André. Crematório Jardim da Colina.



Seigui Miasiro, 86. Natural de Itanhaém (SP). Residia na Vila Vivaldi, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério da Paulicéia.



Izaura Felisbino Alves, 85. Natural de Cananéia (SP). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério Municipal de Jacupiranga (SP).



Maria do Socorro da Silva, 76. Natural de Floresta (PE). Residia no Jardim Petroni, em São Bernardo. Dia 22. Memorial Jardim Santo André.



Sérgio Trociuk Filho, 74. Natural de Guarulhos (SP). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 22. Crematório Vila Alpina.



Geraldo Antonio dos Santos, 72. Natural de Guararapes (SP). Residia no Rio Grande, em São Bernardo. Dia 22, em São Bernardo. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo (SP).



José Antonio Henrique, 71. Natural de União dos Palmares (AL). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério da Paulicéia.



Maria Angélica Ferreira Borges, 66. Natural de Olímpia

(SP). Residia no Parque São Diogo, em São Bernardo. Professora. Dia 23, em Santo André. Cemitério Municipal de Olímpia (SP).



Francisco Joaquim de Souza, 64. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério dos Casa.



José Neto de Morais, 61. Natural de Sousa (PB). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério dos Casa.



Joel Carlos dos Santos, 52. Natural de Andradina (SP). Residia em São Paulo (SP). Dia 22. Cemitério do Baeta.



Nivaldo Oliveira Damaceno, 40. Natural de Nova Canaã (BA). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 22. Jardim da Colina.



Josefa Pedrosa Olivencia, 84. Natural de Sertãozinho (SP). Residia no bairro Oswaldo Cruz. Dia 23, em Diadema. Crematório Dr. Jayme Augusto Lopes, em São Paulo (SP).



São Caetano



Francesco Graziuso, 90. Natural da Itália. Residia no bairro Oswaldo Cruz, em São Caetano. Dia 24, em São Caetano. Memorial Phoenix.



Adelina Lofrano Cabrino, 86. Natural de Mirassol (SP). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 24. Cemitério das Lágrimas.



Diadema



Francisca da Costa Freitas, 85. Natural do Estado do Piauí. Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 23. Vale da Paz.



Maria Aparecida Gonçalves da Costa, 83. Natural de Campo Belo (MG). Residia no bairro Taboão. Dia 23. Cemitério Municipal.



Helena Rodrigues Franco, 64. Natural de Lins (SP). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal.



Antonio Gonçalves da Rocha, 63. Natural de Novo Oriente (CE). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal.



Maria de Lourdes Veloso, 62. Natural de Jupi (PE). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 23. Cemitério Municipal.



Edinalda de Sousa Veloso, 35. Natural de Picos (PI). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 22. Cemitério São João da Cana Brava (PI).



Mauá



Ampílio de Souza Costa, 95. Natural de Caetité (BA). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 23. Cemitério Santa Lídia.



Maria José Afonso Pinto, 81. Natural de Petrolina (PE). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 22. Cemitério Santa Lídia.



Maura de Jesus Franco, 75. Natural de Bebedouro (SP). Residia no Jardim Santa Adélia, em São Paulo (SP). Dia 15. Vale dos Pinheirais.



Marlene Stela da Silva, 66. Natural de Ubirajara (SP). Residia na Vila Vitória, em Mauá. Dia 21. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.



Maria Isabel Medeiros, 60. Natural do Estado de Alagoas. Residia no Jardim Adelina, em Mauá. Dia 22. Cemitério Santa Lídia.



Ribeirão Pires



Raimunda Ferreira de Jesus, 78. Natural de Santana do Matos (RN). Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 23, em Mauá. Cemitério São José.