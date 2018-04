25/04/2018 | 07:43



O Ministério Público do Estado do Rio (MP-RJ) requereu à Justiça nesta terça-feira, 24, a revogação da prisão preventiva de 138 dos 159 presos durante uma festa realizada no dia 7 de abril em Santa Cruz, na zona oeste do Rio. Eles são acusados de integrar milícia. De acordo com o MP, não existem provas para a denúncia. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.