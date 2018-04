Fortaleza, de Rogério Ceni, vence CRB e mantém os 100% e a liderança na Série B

24/04/2018 | 23:42



O Fortaleza, do técnico Rogério Ceni, está impossível. Nesta terça-feira, o time cearense manteve os 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro da Série B ao ganhar do CRB por 3 a 1, na Arena Castelão, em Fortaleza, pela terceira rodada.

Com nove pontos em três jogos, o Fortaleza está na liderança isolada e só pode ser alcançado por Figueirense, Paysandu e Vila Nova, que ainda jogarão nesta rodada. Já o CRB, que ainda não conquistou nenhum ponto, se encontra na outra ponta da tabela de classificação.

Foram necessários apenas seis minutos para o placar ser aberto na Arena Castelão. Edinho foi lançado em velocidade e cruzou rasteiro para dentro da área do CRB. A defesa não conseguiu cortar e Osvaldo bateu forte, sem chances para o goleiro João Carlos. Artilheiro do Brasil em 2018 com 17 gols, Gustavo ainda teve chance de ampliar e cabeceou para fora.

O time alagoano conseguiu equilibrar a partida na segunda metade do primeiro tempo, mas quem quase marcou novamente foi o Fortaleza com Edinho. A finalização rasteira do meia parou em João Carlos.

A etapa final começou de forma alucinante e com três gols em 10 minutos. Aos quatro, Diego Jussani cruzou e Bruno Melo ampliou de cabeça. O CRB diminuiu dois minutos depois com Neto Baiano, mas o Fortaleza marcou o terceiro aos 10. Jean Patrick aproveitou a saída errada da defesa, ajeitou e soltou a bomba na entrada da área. Ele mandou no ângulo de João Carlos.

O gol foi um balde de água fria no CRB, que ainda teve o volante Feijão expulso após cometer falta em Edinho. O Fortaleza teve uma boa oportunidade para fazer o quarto gol em chute cruzado de Jean Patrick, mas nos minutos finais só valorizou a posse da bola.

O Fortaleza volta a campo na próxima terça-feira contra o Londrina, às 16h30, no estádio do Café, em Londrina (PR), enquanto que o CRB recebe o Atlético Goianiense só no dia 5 de maio, um sábado, às 16h30, no estádio Rei Pelé, em Maceió. Os jogos serão válidos pela quinta rodada.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 3 x 1 CRB

FORTALEZA - Marcelo Boeck; Tinga (Pablo), Diego Jussani, Ligger e Bruno Melo (Leonan); Derley, Jean Patrick e Dodô; Edinho, Gustavo e Osvaldo (Wesley). Técnico: Rogério Ceni.

CRB - João Carlos; Diogo Matheus, Everton Sena (Márcio), Anderson Conceição e Diego; Feijão, Lucas, Edson Ratinho (Juninho Potiguar) e Tinga; Diego Rosa (Willians Santana) e Neto Baiano. Técnico: Júnior Rocha.

GOLS - Osvaldo, aos 6 minutos do primeiro tempo; Bruno Melo, aos 4, Neto Baiano, aos 6, e Jean Patrick, aos 10 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Marcelo Boeck e Osvaldo (Fortaleza); Neto Baiano e Willians Santana (CRB).

CARTÃO VERMELHO - Feijão (CRB).

ÁRBITRO - Marielson Alves Silva (BA).

RENDA - R$ 115.934,00.

PÚBLICO - 13.547 pagantes (14.478 no total).

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).