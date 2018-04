Atletas exigem saída de presidente no handebol

Anderson Fattori

25/04/2018 | 07:00



A crise que assola o handebol brasileiro está longe do fim. Comissão composta por oito atletas das Seleções Brasileiras masculina e feminina emitiu comunicado exigindo a renúncia do presidente da Confederação Brasileira, Manoel Luiz Oliveira, afastado do cargo por tempo indeterminado pela Justiça Federal, suspeito de usar indevidamente R$ 21 milhões provenientes de convênio com o Ministério do Esporte. Ele ocupa o posto há 28 anos e, em 2017, foi reeleito para seguir à frente da entidade até 2020.



As denúncias de corrupção fizeram a modalidade perder o principal patrocinador. O Banco do Brasil já avisou que não vai renovar o vínculo que vence no dia 30 de maio e que colocaria R$15,5 milhões por dois anos na confederação.



“Não estamos satisfeitos com a gestãol. E, nos últimos tempos, temos visto a imagem do handebol apenas relacionada a questões judiciais e, consequentemente, a perdas de patrocínio e credibilidade, em vez de vermos divulgados nossos êxitos esportivos... O handebol brasileiro precisa de reestruturação e de novo planejamento para recuperar nosso crescimento e credibilidade junto aos patrocinadores”, diz o documento emitido pelo atletas.



“É uma tragédia anunciada. Uma pena, situação muito triste, porque teremos período difícil, mas necessário. É um limpeza necessária. Espero que novas eleições aconteçam para que entre nova gestão e que ela possa comandar a confederação com trabalho benfeito de médio a longo prazos”, comentou o central Diogo Hubner.