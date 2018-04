Sto.André muda iluminação da Perimetral

Bia Moço

25/04/2018 | 07:00



Troca de lâmpadas tanto na via rebaixada quanto na parte alta da Perimetral, em Santo André, promete melhorar em 40% a iluminação de um dos principais corredores da cidade, via de acesso a Mauá e a bairros como Vila Luzita e Cidade São Jorge. Com tecnologia em LED, as 500 luminárias consomem 60% a menos de energia e custaram R$ 1,8 milhão. O sistema foi entregue ontem.

Ao todo, a Prefeitura já instalou 6.000 pontos de iluminação em toda cidade, sendo 12% em LED. As vias principais de cada bairro, como corredores de acesso, recebem tecnologia mais avançada em luz branca, enquanto nos locais de grande movimentação, como áreas onde haja escolas, serão usadas lâmpadas de vapor metálico, também considerada luz branca. Vias secundárias terão iluminação a vapor de sódio, que são de luz amarela, mas mais modernas e de maior intensidade.

O investimento total para a modernização do sistema está calculado em R$ 8 milhões, recursos oriundos da CIP (Contribuição de Iluminação Pública), cujos valores são cobrados diretamente na conta de energia dos consumidores da cidade. Além disso, o prefeito Paulo Serra (PSDB) anunciou que o município foi contemplado em prêmio de eficiência em energia, do Ministério de Minas e Energia, a partir do programa Reluz – contempla municípios que adotam projetos de eficiência energética –, e recebeu R$ 1,3 milhão para investir na modernização da iluminação.

Bairros como Vila Curuçá, Parque das Nações, Bangu, Jardim Stella, Jardim Jamaica, Jardim Oriental e Jardim Cristiane já receberam nova iluminação. Além disso, comunidades como o morro da Kibon, Jardim Irene, Tamarutaca e Alzira Franco também foram contemplados – muitos não contavam com iluminação pública. No fim de maio, a administração deve entregar também novas luminárias no bairro Ciprestes.

As principais avenidas, como Santos Dumond, Dom Pedro II, Itamarati e Giovanni Batista Pirelli também já contam com luminárias de LED. “São novas tecnologias que produzem mais e gastam menos. As ruas ficam mais iluminadas, há melhora no trânsito e, consequentemente, em Segurança pública” disse Serra.

A Prefeitura retornou o programa Banho de Luz em setembro do ano passado, já que o projeto iniciado em 2013 tinha sido paralisado em 2015 pelo governo Carlos Grana (PT).