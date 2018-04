Thais Fersoza fará campanha da Sociedade Brasileira de Pediatria

24/04/2018 | 21:25



A atriz Thais Fersoza, que é casada com Michel Teló e mãe de Melinda e Teodoro, duas crianças com menos de um ano de idade, fará parte de uma campanha em conjunto com a Sociedade Brasileira de Pediatria e a Pfizer sobre a criação de crianças.

Em um vídeo, ela conversará com o pediatra Renato Kfouri, presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), abordando assuntos de importância para a criação dos filhos e esclarecendo dúvidas sobre a meningite. Os pediatras da campanha visitarão ainda outras personalidades conhecidas do segmento materno-juvenil.

A campanha #MaisQueUmPalpite surgiu por conta da preocupação dos pais em relação a notícias falsas, as chamadas 'fake news' sobre a melhor forma de cuidar de seus filhos. A campanha ainda revela como se dividem os pais ao serem questionados se determinadas afirmações, como "vacinas são necessárias apenas para crianças" ou "vacinas do posto diferem de vacinas de clínicas privadas" são verdades ou mitos.

A ideia da iniciativa é garantir informações mais seguras a respeito da saúde infantil às famílias, com foco no desenvolvimento adequado das crianças, que passa por aspectos como alimentação, lazer, sono, amamentação e vacinação.

"É preciso empoderar as famílias com informações confiáveis. E não há fonte mais segura do que o próprio pediatra, com base nas evidências científicas que ele conhece na prática clínica do dia a dia", conta a presidente da SBP, Luciana Rodrigues Silva.

A campanha estará presente em redes sociais como o Instagram e o Facebook. Por meio de vídeos curtos e outras postagens, algumas delas trazendo o mascote da campanha, o boneco Palpitinho - representação dos 'palpiteiros' que se metem na vida dos pais - que fará comentários impróprios sobre diversos assuntos ligados ao desenvolvimento infantil.