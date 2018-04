Batalha de dança invade corredores da São Paulo Fashion Week

24/04/2018 | 21:24



Na noite desta terça, 24, os corredores da São Paulo Fashion Week viraram palco de uma batalha de dança. A apresentação marcou o lançamento da coleção cápsula da Memo, desenvolvida em parceria com a Isolda, composta de peças clássicas de moda fitness da marca de Patricia Birman com as estampas de Juju Ferreira e Maya Pope, da Isolda.

No lugar de modelos, as responsáveis por mostrar as peças ao público foram dançarinas, que entraram no tablado divididas em dois times. Duas por vez, uma de cada grupo, entraram no palco para realizar uma coreografia ao som de Vogue/Vouguing, ritmo inventado pela comunidade negra de Nova York nos anos 1970. A intenção foi criar uma apresentação que trouxesse referências à cultura afrodispórica e mostrar que todos podem ter espaço na maior semana de moda do Brasil.

Foram apresentados os 33 looks que compõe a coleção, que começa a ser vendia a partir de maio. Leggings, jaquetas de nylon, tops, e shorts apareceram em cores neons e estampados com duas padronagens diferentes que foram inspiradas na flora brasileira.