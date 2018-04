'Temos que acreditar, tudo é possível no futebol', diz técnico da Roma

24/04/2018 | 20:51



O técnico da Roma, Eusebio Di Francesco, não escondeu a surpresa com o placar da derrota por 5 a 2 para o Liverpool e com a atuação da sua equipe, nesta terça-feira, no Anfield Road. O resultado deixou o rival muito perto da final da Liga dos Campeões, mas Di Francesco pediu confiança ao time para buscar a virada na próxima quarta-feira.

"Temos que acreditar no jogo da volta. Temos que acreditar porque tudo é possível no futebol, mesmo que não seja fácil", afirmou o treinador, que evitou a palavra "milagre". "Não quero ouvir sobre milagres porque o que acontece é acreditar no nosso trabalho e no que fazemos."

Curiosamente, os italianos terão como desafio desfazer a mesma desvantagem que reverteram contra o Barcelona nas quartas de final - derrota de 4 a 1 na ida e vitória de 3 a 0 na volta. Um novo placar de 3 a 0, na próxima quarta-feira, na Itália, garantiria a Roma na decisão.

Di Francesco, contudo, evitou comparar os confrontos. "Vai ser um jogo diferente do que fizemos com o Barcelona. Será mais difícil. Mas quem não acreditar na virada deve ficar em casa", avisou o treinador, mandando recado aos seus jogadores e aos torcedores da Roma.

Em relação ao desempenho do seu time, o técnico se mostrou surpreso com a queda de rendimento a partir dos 20 minutos de jogo. "Tivemos um início excelente, mas aí perdemos a cabeça e a habilidade de permanecer no jogo. Colocamos a nós mesmos em dificuldade", avaliou. "Realmente não jogamos bem durante 50 minutos de jogo. Perdemos todos os desafios e as divididas em campo. Não conseguíamos dar um passe curto certo", analisou.