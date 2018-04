O Montanhão ocupado

Ademir Medici



24/04/2018 | 20:10



A poucas dezenas de metros do Centro de São Bernardo, o Jardim Palermo vivia uma situação aflitiva há 30 anos. Enquanto o Palermo 1, mais central, ao lado da Chácara Silvestre e pegado ao bairro Nova Petrópolis, consolidava-se, o Palermo 2 recorria ao Diário para assinalar dois problemas gravíssimos:1 – A falta de obras básicas como rede de água e esgoto, iluminação, transporte coletivo e telefone público;

2 – O aumento de barracos de uma favela instalada ao lado do loteamento.

Vários dos compradores de lotes do Palermo 2, que haviam erguido as primeiras casas, se mudaram do local e passaram a pagar aluguel em outros bairros.

Um problema a mais: a Avenida Luiz Pequini, principal via de acesso às demais ruas, fora aberta, mas não tinha pavimentação. Quando chovia, não era possível transitar.

TRINTA ANOS DEPOIS...

O Jardim Palermo consolida-se. As melhorias reivindicadas 30 anos atrás chegaram. A favela ocupada ganhou urbanização. E o ex-prefeito Mauricio Soares costuma dizer que a grande obra do seu primeiro governo foi pavimentar a Avenida Luiz Pequini.

A mesma Luiz Pequini que teve obras de remodelação iniciadas no governo Luiz Marinho e paralisadas por falta de recursos. Quem passa pelo local vê, de fato, tudo parado. A ferrugem corrói instalações metálicas. O mato invade canteiros de obras paradas. E a expectativa é que as placas espalhadas na cidade pelo prefeito Orlando Morando venham de fato a se transformar em realidade: ‘Obras retomadas’.

Diário há 30 anos

Domingo, 24 de abril de 1988 – ano 30, edição 6735

Especial – Os ecologistas resistem, apesar de tudo.

Maior desafio está na conscientização.

Sonhadores, loucos e amantes do verde.

Matéria não tem prioridade nem dá voto.

O repórter Francisco Fukushima entrevista Diva Romiti (MDV – Movimento em Defesa da Vida), Hermínio Costa (SATS – Serviço Aero-Terrestre de Salvamento), bióloga Iris Poffo, pesquisadora Dora Tocchio e Ricardo Guerrini (SOS Baleia), todos ambientalistas.

Rio Grande da Serra – Prefeitura inaugura o Núcleo de Promoção Social Vicente Vieira Machado, localizado à Rua Ferraz de Vasconcelos, no Recanto das Flores.

O Núcleo objetiva tirar o menor carente das ruas. De imediato são matriculados 162 crianças e adolescentes de 7 a 18 anos para cursos de datilografia e escolinha de esportes. Na coordenação, Edisonia da Silva.

Cultura & Lazer – E a Orquestra Sinfônica de Santo André está de volta, sob a regência do maestro Flavio Florence e com audição no Teatro Municipal. Reportagem: Antonio Prada.

Esportes – Repúblicas no futebol, uma alternativa de união. Os repórteres Divanei Guazzelli (texto) e Artur Florêncio (fotos) percorrem as concentrações do EC Santo André, EC São Bernardo, Saad EC e Grêmio Mauaense.

Em 25 de abril de...

1953 –Inicia-se a distribuição de arroz no Grande ABC. Havia uma crise muito grande no setor e as prefeituras resolveram adquirir o gênero diretamente nas fontes produtoras.

1968 – Prefeitura de São Caetano cria a Fundação das Artes.

1973 – General Motors do Brasil apresenta seu novo modelo de automóvel, o Chevette.

A companhia Bianchi & Linhares vence concorrência pública para a construção do Paço Municipal de Mauá.

Municípios Brasileiros

Celebram aniversários em 25 de abril:

Em São Paulo, Itaberá e Tejupá

No Acre, Acrelândia

No Rio Grande do Sul, Arroio do Sal

No Mato Grosso do Sul, Brasilândia

Na Bahia, Caldeirão Grande

No Amazonas, Itacoatiara

No Rio de Janeiro, Trajano de Moraes

Fonte: IBGE

Santos do Dia

Marcos ou João Marcos. Discípulo de Pedro. Acompanhou Paulo. Redigiu o segundo Evangelho e pregou no Egito.

Hoje

Dia do Contabilista, data instituída em 1925, quando da realização do banquete em que as classes contábeis paulistanas ofereceram ao senador João Lira.

Fauna e flora do Grande ABC

Louva-Deus e a orquídea dragão

Inseto e planta se confundem. Observem que numa das fotos o louva-Deus se disfarça e imita a orquídea. Os dois são encontrados em abundância em Riacho Grande e na Mata Atlântica como um todo.

O louva-Deus é um inseto predador. Ele se alimenta de outros insetos vivos. Tem uma grande capacidade de visualização. Move a cabeça para os lados, diferentemente de outros insetos – seus semelhantes têm dificuldades nesta articulação, já que possuem a cabeça e o tronco quase juntos.

A forma diferenciada do louva-Deus auxilia na caçada. Além do que, ele se confunde com o ambiente onde vive.

O nome louva-Deus vem da posição de suas patas dianteiras quando unidas. As pessoas dizem que ele está orando quando, na verdade, trata-se de uma postura de ataque.