Corinthians encerra 'novela' e anuncia renovação de contrato de Balbuena

24/04/2018 | 20:00



O Corinthians acertou nesta terça-feira a renovação de contrato do zagueiro Fabian Balbuena, que se encerrava em dezembro deste ano. O novo acordo é válido até o fim de 2021 e coloca fim a uma longa negociação que teve início ainda no ano passado.

Balbuena chegou ao Corinthians em 2016. Neste período, disputou 124 jogos e marcou 11 gols. Conquistou três títulos (Campeonato Paulista de 2017 e 2018 e Brasileiro de 2017). "A nossa luta continua, Fiel! Estamos juntos e felizes com a renovação", disse o atleta, em vídeo divulgado pelo clube.

Com contrato até dezembro, o Corinthians iniciou as negociações para renovar o vínculo ainda sob a gestão de Roberto de Andrade. As conversas se alongaram pelo fato dos representantes do atleta serem da Argentina e não conseguirem vir ao Brasil, por causa de uma agenda lotada.

A diretoria corintiana aproveitou a partida contra o Independiente, na Argentina, na semana passada, para encontrar os representantes do atleta e bater o martelo. Após o duelo, Balbuena chegou a confirmar o acerto, mas disse que faltava apenas a assinatura de contrato, algo que aconteceu na noite desta terça-feira.

Além de Balbuena, o clube conta com Henrique, Marllon, Pedro Henrique, Léo Santos e Carlos para a zaga.