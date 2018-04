Movimento 5 Estrelas diz que pode formar governo com os democratas na Itália

24/04/2018 | 18:41



O Movimento 5 Estrelas (M5S) disse que está aberto a um acordo com o Partido Democrata para a formação de um novo governo na Itália, mas afirmou que os membros da sigla teriam que votar a favor dessa aliança. A eleição parlamentar do país, em 4 de março, produziu um resultado inconclusivo. Uma nova rodada de consultas sobre a criação do próximo governo italiano começou na última terça-feira.

O líder do M5S, Luigi Di Maio, declarou "mortas" todas as negociações com o partido de direita Liga. Ele afirmou que a Liga foi "condenada à irrelevância" ao se recusar a romper com o Forza Italia, do ex-primeiro-ministro italiano, Silvio Berlusconi.

O movimento, que foi o de maior votação na Itália, agora olha para os democratas de centro-esquerda, que estão divididos. Alguns desejam estar na oposição, enquanto outros estão abertos a um acordo com o M5S. Di Maio disse que os italianos deveriam votar novamente caso nenhum acordo seja alcançado. Fonte: Associated Press.