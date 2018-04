Em reapresentação, treino do Inter tem Zeca e Lucca e protesto da torcida

24/04/2018 | 18:37



Depois de dois jogos fora de casa, o Internacional se reapresentou nesta terça-feira. E o primeiro treino da semana contou com novidades e com um pequeno protesto da torcida, do lado de fora do CT do Parque Gigante. Em campo, Zeca e Lucca treinaram com os demais companheiros.

Cerca de 50 torcedores criticaram as recentes atuações do time gaúcho, que foi eliminado da Copa do Brasil na semana passada e foi batido pelo Palmeiras, no fim de semana, pelo Brasileirão. Os principais alvos do protesto foram os jogadores Nico López e Víctor Cuesta e o vice-presidente de futebol Roberto Melo.

O protesto não chegou a atrapalhar o andamento da atividade em campo. Aqueles que foram titulares no domingo fizeram apenas trabalho físico no gramado. Já os reservas disputaram um treino técnico em campo reduzido.

O lateral Zeca e o atacante Lucca, dois novos reforços da equipe, participaram normalmente da atividade. Lucca treinou antes de ser apresentado oficialmente pelo clube. Se regularizado, já poderá reforçar o Inter contra o Cruzeiro, domingo, no Beira-Rio, pela terceira rodada do Brasileirão.

Já Zeca deve demorar um pouco mais para estrear. Ele não joga uma partida oficial desde outubro do ano passado, quando deixou o Santos em uma briga judicial já resolvida.

O grupo do Inter voltará aos trabalhos na manhã desta quarta-feira, a partir das 9h30.