Carille nega prêmio como motivação na Copa do Brasil: 'Não vai para o meu bolso'

24/04/2018 | 18:28



O Corinthians estreia nesta quarta-feira na Copa do Brasil contra o Vitória, às 19h30, no Barradão, em busca do título e também da premiação de R$ 50 milhões ao campeão. O valor chama a atenção da diretoria e de boa parte da torcida, mas não do técnico Fábio Carille, que garantiu não pensar nisso para definir se vai ou não priorizar a competição.

"O dinheiro não vai vir para o meu bolso (risos). O importante vai ser levantar a taça lá. Será uma competição que levaremos a sério, como todas as outras", avisou o treinador, em entrevista coletiva realizada nesta terça-feira, no CT Joaquim Grava.

O treinador acredita que o fato do regulamento acabar com a diferença dos gols fora de casa faz com que as equipes tenham outra postura em campo. "Este é um campeonato diferente, não tem mais o gol qualificado, então precisamos estar mais atentos. Temos nossa forma de jogar, podemos subir mais ou menos a marcação. Mata-mata não dá chance de erro, de fazer um jogo ruim, muitas vezes não dá tempo de reverter. Isso exige que estejamos concentrados para amanhã (quarta-feira)", analisou o comandante corintiano.

Apesar do discurso de levar a sério todas as competições, Carille poupou Ralf, Maycon e Clayson na partida contra o Paraná, no domingo, pelo Brasileirão. A justificativa é que eles apresentaram um cansaço maior que os outros atletas.

Após o treinamento nesta terça-feira, Carille divulgou a lista dos relacionados. O desfalque é o volante Renê Júnior, que sofreu uma lesão no joelho direito e passará por novos exames na quinta-feira. O atacante Emerson, recuperado de um torcicolo, está de volta.

Confira a lista dos atletas que podem ser utilizados pelo treinador:

Goleiros: Cássio e Caíque;

Laterais: Fagner, Sidcley e Juninho Capixaba;

Zagueiros: Henrique, Balbuena e Pedro Henrique;

Volantes: Gabriel, Ralf, Maycon, Paulo Roberto;

Meias: Mateus Vital, Rodriguinho, Marquinhos Gabriel e Jadson;

Atacantes: Clayson, Romero, Emerson, Danilo e Pedrinho.