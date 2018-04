Rafa Brites sairá do Vídeo Show até o fim do mês

24/04/2018 | 18:11



Rafa Brites, que contou como mantém relacionamento com Felipe Andreolli apimentado, está saindo do Vídeo Show. Após o ESTRELANDO entrar em contato com a Globo, a emissora emitiu um comunicado nesta terça-feira, dia 24:

Rafa Brites fica no Vídeo Show até o final do mês, mas não houve pedido de demissão. Rafa, que começou na Globo como repórter do Mais Você, passou pelo SuperStar e, no ano passado estreou no Vídeo Show, está pronta para novos projetos na emissora.

A apresentadora, inclusive, publicou um clique no InstaStories de Ana Clara e Ayrton, e disparou na legenda:

Como trabalho no Vídeo Show, não rolava falar... Mas agora que acabou: ESTAVA TORCENDO PARA ELES! [Família Lima]