PM recupera carga roubada dos Correios

24/04/2018 | 18:12



A Polícia Militar recuperou carga dos Correios que fora roubada na segunda-feira (23), no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Segundo informações da PM, dois indivíduos menores renderam os condutores de um veículo de carga da estatal, mantiveram dois ocupantes do automóvel como reféns e levaram parte do carregamento.

Com informações recebidas via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), os agentes de segurança realizaram buscas nas redondezas de onde acontecera o crime e se depararam com a vítima conduzindo o veículo. Muito abalado, a PM decidiu atendê-lo ali mesmo.

Com as informações obtidas com o carteiro que conduzia o carro, os policiais conseguiram alcançar os suspeitos e parte da carga que fora levada, que foi avaliada em mais de R$ 10.000.

A ocorrência foi encaminhada ao 6º DP (Baeta Neves), onde um inquérito foi instaurado.