Trio retorna e Corinthians terá força máxima contra o Vitória pela Copa do Brasil

O Corinthians terá força máxima para enfrentar o Vitória, nesta quarta-feira, às 19h30, no estádio do Barradão, em Salvador, em sua estreia na Copa do Brasil, já nas oitavas de final. O técnico Fábio Carille definiu a escalação durante treinamento nesta terça e confirmou os retornos de Ralf, Maycon e Clayson, poupados da partida contra o Paraná, no último domingo, em Curitiba.

Assim, o Corinthians deve ir a campo com Cássio; Fagner, Balbuena, Henrique e Sidcley; Ralf e Maycon; Jadson e Rodriguinho; Romero e Clayson.

Fábio Carille negou que tenha intenção de poupar algum jogador. "O Corinthians não prioriza nenhum campeonato e não é momento para isso. Talvez mais para frente a gente faça. Estou muito confiante na minha equipe, podendo tirar dois ou três. Mateus (Vital) foi muito bem quando jogou. Também temos total confiança no Marquinhos Gabriel", comentou.

Nesta terça-feira, os jogadores participaram de um treinamento rachão no CT Joaquim Grava, em São Paulo, antes da viagem a Salvador. Durante a atividade, Renê Júnior machucou sozinho o joelho direito e precisou deixar a atividade mais cedo, acompanhado do médico Ivan Grava.

Por causa da sequência de jogos, Fábio Carille não tem dado treinamentos intensivos no gramado e prefere apostar na conversa para manter a equipe no ritmo intenso dos últimos confrontos.