Argentina registra déficit comercial de US$ 611 milhões em março

24/04/2018 | 17:18



A balança comercial da Argentina registrou um déficit de US$ 611 milhões em março de 2018, de acordo com dados divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística e Censos (Indec) do país.

No mês passado, as exportações subiram 17,2% em relação a março de 2017, para US$ 5,347 bilhões. No mesmo período, as importações avançaram 8,8%, a US$ 5,958 bilhões.

As exportações para o Brasil alcançaram US$ 1,055 bilhão em março e as importações de produtos brasileiros totalizaram US$ 1,657 bilhão, com saldo deficitário para os argentinos de US$ 602 milhões. (Flavia Alemi - flavia.alemi@estadao.com)