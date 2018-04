Santo André sedia workshop para empreendedores

Do Diário OnLine



24/04/2018 | 17:26



Santo André sediará no dia 4 de maio workshop gratuito para empreendedores que buscam alavancar o próprio negócio. A iniciativa é do Instituto Acqua, em parceria com o Sebrae São Paulo.

A oficina acontecerá das 13h às 17h, na sede do Acqua (Avenida Lino Jardim, 905, Vila Bastos). As inscrições devem ser feitas pelo e-mail cursos@institutoacqua.org.br ou pelo telefone 4823-1800. É necessário fazer inscrição antecipada até dia 30 de abril, informando nome completo, endereço, telefone e número de RG, CPF ou CNPJ.

Segundo os organizadores, a iniciativa busca ajudar o empreendedor a compreender a maneira adequada de formar preços para o empreendimento, aprender a calcular gastos e a margem de lucro do negócio.