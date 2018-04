Desábato diz que goleada 'doeu muito', mas confia em resposta do Vasco na quinta

24/04/2018 | 14:54



Goleado por 4 a 0 pelo Racing na quinta-feira passada, na Argentina, o Vasco terá rapidamente a oportunidade de se reerguer diante do mesmo adversário. Nesta quinta, as equipes voltam a se enfrentar pelo Grupo E da Libertadores, desta vez em São Januário. Grande chance para o time carioca devolver a derrota que tanto "doeu".

"O resultado de 4 a 0 doeu muito. Tivemos três chances claras de gol quando ainda estava 0 a 0, mas não conseguimos marcar. Um gol nosso provocaria outro resultado. Mas já passou e temos que pensar em fazer valer o mando de campo", declarou o volante Leandro Desábato nesta terça.

Apesar de exaltar o início do Vasco naquela partida, o jogador argentino reconheceu a superioridade demonstrada pelo Racing. "É um time que possui jogadores rápidos e de muita qualidade. Precisamos ter precaução e cuidado, tratar de não deixar espaços, algo que aconteceu na Argentina. Deixamos eles jogarem livres dentro de casa e aconteceu o que todos viram."

O Vasco, de fato, perdeu algumas oportunidades em Avellaneda, mas foi dominado pelo Racing, que ainda desperdiçou duas cobranças de pênaltis. A equipe tem apenas um ponto em três partidas e pode ser eliminada em caso de nova derrota na quinta. Para evitar que isto aconteça, Desábato deu a receita.

"Temos que propor o jogo e atacar. Nossa intenção é fazer um grande jogo, com o Vasco sendo protagonista desde o início. Todos sabemos a importância desse jogo da quinta-feira com o Racing. Se vencermos, ficaremos numa situação mais confortável na tabela e seguiremos com chances de classificação. Jogaremos em casa e esperamos contar com o apoio da nossa gente, da nossa torcida. Vamos para campo querendo conquistar a vitória", disse.