Filho de Carlos Alberto de Nóbrega entrega que o pai frequenta motel aos 82 anos de idade

24/04/2018 | 14:11



Aos 82 anos de idade Carlos Alberto de Nóbrega vai subir novamente ao altar, dessa vez para se casar com Renata Domingues, que é 44 anos mais nova do que ele. Em entrevista ao TV Fama, da RedeTV!, o filho do comediante, Marcelo de Nóbrega, falou sobre o fato de seu pai se casar, mesmo com a idade avançada:

- Eu acho sensacional. Acho sensacional porque meu pai se recusa a envelhecer. Ele não quer envelhecer, ele vai na academia, faz ginástica, faz musculação. Então ele se cuida muito. Ele tem essa coisa jovem, o espírito dele é jovem, a cabeça dele é jovem, ele decora um programa inteiro. Não vai ter alzheimer nunca.

Ele ainda brincou:

- Eu falei pro meu pai Você vai casar de novo? Eu falei Eu não vou conseguir ir neste casamento, no próximo eu vou!, disse, rindo.

A eleita de Carlos, inclusive, foi aprovada pela família:

- A Renata é ótima! É médica, moça inteligente, simpática e muito legal, aprovada pela família, todo mundo gosta dela.

Por fim, ainda soltou uma informação curiosa sobre o pai:

- Eu posso entregar o meu pai aqui agora: ele tá fazendo uma reposição hormonal, que é testosterona. Deixa a pessoa mais jovem e com mais disposição. E fez muito bem pra ele. E em relação ao casal, eles se dão muito bem. Outro dia eu liguei pra ele e falei Pai, você sumiu. E ele Eu tô no motel!