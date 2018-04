Após dates marcados pelo Instagram, Tristan Thompson pode deletar perfil por exigência de Khloé Kardashian

24/04/2018 | 14:11



Como você viu, Tristan Thompson foi visto supostamente traindo Khloé Kardashian com ao menos cinco mulheres. Estes encontros, inclusive, teriam rolado por meio de mensagens diretas no Instagram. Por conta disso, Khloé estaria exigindo que o jogador da NBA deletasse o seu perfil no aplicativo, segundo informações do site Hollywood Life.

- Khloé está furiosa que Tristan ainda está nas redes sociais. Ela bateu o pé e disparou que, se eles foram sobreviver como um casal, Tristan precisaria deletar seu Instagram. Khloé sente que a confiança entre eles foi quebrada, e que é difícil para eles como um casal reconstruir isso quando tantas mulheres aleatórias possuem um fácil acesso a Tristan online. Então Khloé implorou para que Tristan fique longe da mídia enquanto eles resolvem as coisas.

Ainda de acordo com o veículo, o astro do Cleveland Cavaliers estaria sofrendo bastante com o escândalo da traição.

- Tristan se arrepende muito de ter sido pego com outras mulheres. A vida dele tem sido desafiadora e ele se sente genuinamente mal por ter machucado Khloé. As pessoas estão tratando Tristan de forma diferente também. Colegas de time, técnicos, fãs, estranhos, todos estão sendo rudes e tratando ele diferente. Ele sente que realmente estragou tudo e que é uma m***a ser ele neste momento.

Que tenso, não é?