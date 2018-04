Melo vence e Soares cai na estreia no Torneio de Barcelona

24/04/2018 | 13:53



Marcelo Melo e Bruno Soares tiveram destinos opostos no Torneio de Barcelona, nesta terça-feira. Enquanto o número 1 do mundo avançou no saibro da competição espanhola, de nível ATP 500, Soares foi eliminado logo na estreia. Em Budapeste, na Hungria, Marcelo Demoliner venceu na primeira rodada, também em duplas.

Após três derrotas seguidas em estreias, Melo e o polonês Lukasz Kubot venceram a primeira partida em Barcelona, no segundo jogo deles nesta temporada de saibro europeu. Eles vinham de derrotas nas estreias nos Masters 1000 de Indian Wells, Miami (ambos nos Estados Unidos) e Montecarlo, na semana passada.

Nesta terça, eles espantaram a zebra ao superarem o russo Karen Khachanov e o argentino Diego Schwartzman com direito a um "pneu", em apenas 51 minutos de jogo. Melo e Kubot fecharam o duelo pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/0.

"Isso é muito bom para voltar a ter o processo de confiança, a se manter no jogo o tempo todo. Sabíamos que estávamos jogando bem, treinando bem e que era questão de um jogo, dois ou três para engrenar de novo. Com essa vitória, esperamos continuar da mesma maneira, para poder ir longe no torneio", avalia Melo, que divide o posto de número 1 do mundo com Kubot.

Na sequência, ele e seu parceiro vão enfrentar os vencedores do confronto entre os espanhóis Jaume Munar/Tommy Robredo e Aisam-Ul-Haq Qureshi (Paquistão)/Jean-Julien Rojer (Holanda).

Bruno Soares, por sua vez, segue irregular, ao lado do escocês Jamie Murray. Após vir de apenas uma vitória tanto em Indian Wells quanto em Miami, o brasileiro e o britânico voltaram a cair numa estreia, assim como aconteceu em Montecarlo - Soares já foi campeão em Barcelona, em 2013.

Ainda tentando se adaptarem ao saibro na temporada, Soares e Murray foram derrotados pelo chileno Nicolas Jarry e pelo argentino Guido Pella, que são "lucky losers" na chave de duplas. Eles surpreenderam ao vencer o duelo por duplo 7/5.

HUNGRIA - No Torneio de Budapeste, Marcelo Demoliner estreou com vitória, ao lado do mexicano Santiago González. Juntos, eles bateram os convidados romenos Marius Copil e Florin Mergea por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (7/1).

Na segunda rodada, que já equivale às quartas de final, Demoliner e seu parceiro vão enfrentar os vencedores do confronto entre Max Mirnyi (Bielo-Rússia)/Philipp Oswald (Áustria) e Dominic Inglot (Inglês)/Franko Skugor (Croácia).