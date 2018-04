Reoneração está sem perspectiva para votar, diz Orlando Silva

24/04/2018 | 12:46



O líder do PCdoB na Câmara, deputado Orlando Silva (SP), afirmou nesta terça-feira, 24, que não há perspectiva para votação do projeto da reoneração da folha de pagamento para alguns setores da economia. Ele disse ter pedido reunião com o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, para tratar do assunto. O encontro deve acontecer até a próxima quinta-feira.

Silva ressaltou que partidos da oposição vão obstruir a votação do projeto que altera as regras do cadastro positivo. Segundo ele, há divergência em relação ao mérito proposta, que também enfrenta resistência de legendas da base entre elas, o PRB. Para Silva, o projeto trata de um tema "delicado" e "complexo" e, por isso, deve ser analisado com calma.

"O presidente da Câmara quer votar o cadastro positivo. Mas não temos acordo para priorizar, porque há uma divergência de mérito", afirmou Silva em rápida entrevista após deixar a residência oficial do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

Segundo ele, a oposição propôs votar "três ou quatro" Medidas Provisórias (MP).

"O entendimento nosso é pautar algumas MPs para que a semana não seja improdutiva como aconteceu nas últimas semanas.", declarou o líder do PCdoB, que é um dos principais aliados de Maia na oposição. "Faremos obstrução, exceto se houver entendimento sobre a pauta da Casa", emendou.