Demanda por crédito do consumidor sobe 4,3% no 1º trimestre, diz Boa Vista SCPC

24/04/2018 | 12:40



A demanda por crédito do consumidor cresceu em 4,3% no acumulado do primeiro trimestre comparativamente a igual período do ano passado, segundo a Boa Vista SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito). Na comparação mensal dos dados de março com os de fevereiro foi registrada uma queda de 1,8% descontados os efeitos sazonais.

Na avaliação interanual, de março deste ano contra março do ano passado, a demanda por crédito caiu 3,5%. No acumulado em 12 meses encerrados no terceiro mês do ano sobre igual período no ano anterior, a demanda avançou 2,7%.

O indicador de demanda por crédito é calculado com base no número de consultas de CPFs feitas à base de dados da Boa Vista por empresas.

Considerando os segmentos que compõem o indicador, no primeiro trimestre o segmento Financeiro apresentou o maior avanço, crescendo 9,8%. O segmento Não Financeiro avançou 0,5% na mesma base de comparação.

De acordo com os técnicos da SCPC Boa Vista, "com a gradual melhoria da atividade econômica, o consumo deve seguir em um movimento de recuperação, colaborando para elevação da demanda por crédito".

Ainda de acordo com eles, com as recentes melhorias nas perspectivas de juros e inflação, a tendência é a continuidade da retomada do indicador.