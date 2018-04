Faturamento da indústria de máquinas cai 5,6% em março, mostra Abimaq

24/04/2018 | 12:38



O faturamento da indústria nacional de máquinas e equipamentos alcançou R$ 6,04 bilhões no mês passado, 5,6% a menos do que o montante registrado em março de 2017, informou nesta terça-feira, 24, a Abimaq, entidade que representa as empresas do setor. Na comparação com fevereiro, um mês mais curto, houve alta de 13,8% nas vendas dessa indústria, entre entregas ao mercado doméstico e exportações.

O resultado leva para R$ 15,98 bilhões o total faturado nos três primeiros meses do ano, o que corresponde a um leve crescimento de 0,8% frente ao primeiro trimestre de 2017.

As exportações, que somaram US$ 801,1 milhões no mês passado, caíram 15,2% no comparativo interanual. Por outro lado, as vendas da indústria de máquinas a clientes nacionais subiram, na mesma base comparativa, 2,7%, chegando a R$ 3,41 bilhões no mês passado.

Em março, o consumo de máquinas e equipamentos no País, que inclui as importações e é um termômetro dos investimentos nas linhas de produção, caiu 1% se comparado ao mesmo mês do ano passado. No total, as empresas brasileiras investiram R$ 7,93 bilhões em máquinas e equipamentos no mês passado, um crescimento de 24,9% frente a fevereiro.

Só as importações caíram 4,3% na comparação com março de 2017, chegando a US$ 1,21 bilhão. Mas como as exportações caíram mais, o déficit comercial desse mercado - ou seja, a diferença entre o que o Brasil compra e exporta de bens de capital mecânicos - ficou em US$ 407,4 milhões, 27,8% a mais do que no mesmo período do ano passado. Ante fevereiro, as compras de máquinas e equipamentos do exterior subiram 17,9%.

O balanço da Abimaq revela ainda que a utilização da capacidade instalada nas fábricas de máquinas chegou a 76,1% no mês passado, acima dos 69,5% de um ano atrás e dos 74% de fevereiro.

A mão de obra no setor subiu 0,5% na comparação com março de 2017. A indústria de máquinas terminou o mês passado empregando 293,9 mil pessoas, 0,2% acima de fevereiro.

Consumo de bens de capital

O consumo de bens de capital mecânicos no Brasil caiu 3,9% nos três primeiros meses de 2018, chegando a R$ 20,85 bilhões, de acordo com o balanço da Abimaq.

Apesar disso, por conta do aumento de 23,7% das exportações, a indústria de máquinas e equipamentos conseguiu um leve aumento de 0,8% do faturamento nos três primeiros meses de 2018. Após cinco anos seguidos de retração no faturamento do setor, a previsão da Abimaq é de aumento na faixa de 5% e 10% nas vendas dessa indústria.

As importações subiram 5,4% nos três primeiros meses do ano, para US$ 3,48 bilhões. Como as exportações cresceram mais no trimestre, apesar do resultado negativo de março, o déficit comercial no setor caiu para US$ 1 bilhão no primeiro trimestre, 22,8% abaixo do saldo negativo de igual período do ano passado.