Etecs abrem inscrições para vestibulinho do segundo semestre

Do Diário OnLine



24/04/2018 | 12:23



As Etecs (Escolas Técnicas Estaduais) estão com inscrições abertas até o dia 25 de maio para o processo seletivo do segundo semestre. O exame será no dia 24 de junho.



O processo seletivo oferecerá 47,3 mil vagas para o ensino Técnico (presencial e semipresencial e online), técnico integrado ao Médio na modalidade EJA (Educação de Jovens e Adultos), especialização técnica e para acesso às vagas remanescentes do segundo módulo.



Para inscrição é necessário que o candidato tenha concluído e esteja cursando a partir do segundo ano do Ensino Médio regular, quem já fez ou está fazendo o EJA ou o Exame Nacional para Certificação de Competências de jovens e Adultos. Os documentos necessários são conclusão do Ensino Médio, declaração de que está matriculado a partir do segundo semestre do EJA, dois certificados de aprovação em áreas de aprovação do EJA, boletim de aprovação do Encceja enviado pelo MEC (Ministério da Educação) ou o certificado de aprovação do Encceja em duas áreas de estudos avaliadas. Mais informações pelo site.