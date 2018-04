Ajustes estão sendo feitos no texto do cadastro positivo, diz Marun

24/04/2018 | 12:11



O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun (MDB), afirmou nesta terça-feira, 24, que técnicos da área econômica e parlamentares negociam mudanças no texto do projeto que altera as regras do cadastro positivo. A negociação acontece em reunião na residência oficial do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

Segundo Marun, uma das alterações é para garantir a proteção de dados do consumidor que optar por não ser incluído no cadastro. "Está se fazendo algum ajuste que se permita essa garantia da proteção dos dados para quem não quer estar no cadastro", afirmou o ministro em rápida entrevista ao deixar a reunião na casa de Maia.

Marun afirmou que as alterações visam tentar facilitar a aprovação do projeto, que, na semana passada, enfrentava resistência até mesmo de partidos da base aliada, entre eles, o PRB.

Justamente por causa dessa resistência, o presidente da Câmara adiou a votação da matéria no plenário da Câmara na semana passada.