Marido de Gisele Bündchen, Tom Brady agora é roteirista de cinema

24/04/2018 | 12:11



Tom Brady, que já é co-produtor executivo do drama da AMC NOS4A2 [lê-se Nosferatu], agora é roteirista de cinema - além, claro, de jogador de futebol americano e marido de Gisele Bündchen. Segundo informações do site Deadline, o astro está escrevendo Tulia, longa baseado no livro Tulia: Race, Cocaine, and Corruption in a Small Texas Town do autor Nate Blakeslee. A trama é dirigida por Seth Gordon.

O filme conta a história de um caso de 1999 onde 39 homens afro-americanos foram detidos por conta de um escândalo envolvendo drogas. A prisão aconteceu pelo testemunho de um policial não confiável. A investigação ainda foi feita pelo policial federal corrupto Tom Coleman. Tudo isso, claro, se passa na pequena cidade de Tulia, no Texas, Estados Unidos.

O longa ainda irá explorar como Vanita Gupta, que agora é presidente e diretora executiva da Conferência de Liderança sobre Direitos Civis e Direitos Humanos, e a NAACP (Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor) lutaram para obter a absolvição da maioria dos homens. O roteiro também abordará questões de injustiça racial.

