Richard Gere se casou no civil com empresária espanhola

24/04/2018 | 12:11



Um dos galãs mais queridos das comédias românticas nos anos 90, Richard Gere saiu oficialmente do time dos solteiros. Segundo a revista espanhola HOLA, o ator se casou no civil com a empresária Alejandra Silva, depois de quatro anos juntos.

Os pombinhos teriam se unido no começo deste mês de abril, e de acordo com a publicação, devem fazer uma cerimônia íntima para amigos e familiares na casa do casal em Nova York, no próximo dia 6 de maio.

Tanto Richard como Alejandra já foram casados antes de se conhecerem. O ator se casou pela primeira vez com a modelo Cindy Crawford, de quem se separou em 1995, e depois ficou 12 anos casado com Carey Lowell. Já Alejandra era casada com o engenheiro Govind Friedland, com quem teve seu filho Albert, que nasceu em 2012.