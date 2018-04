Homem é preso por roubo em Santo André

Do Diário OnLine



A GCM (Guarda Civil Municipal) prendeu um homem na última segunda-feira (23) que estava praticando roubo a pedestres em pontos de ônibus nos bairros Condomínio Maracanã, Jardim Carla e Guaraciaba, em Santo André.

A viatura estava fazendo patrulhamento quando foi informada sobre um indivíduo armado em uma motocicleta modelo Fazer vermelha que realizava roubos. De posse das características, os guardas encontraram o homem que tentou fugir, mas foi detido.

Com ele foram localizados um revólver calibre 32 com munições, sendo algumas picotadas e uma deflagrada, e pertences das vítimas. Foi verificado também que a moto que ele utilizava no crime havia sido roubada no dia anterior.

O homem foi encaminhado para o 6º DP (Vila Mazzei), onde o proprietário da motocicleta afirmou que o detido era o autor do roubo. Outras vítimas que foram roubadas também reconheceram o indivíduo.