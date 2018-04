Escorchante e injusta carga tributária

Do Diário do Grande ABC



24/04/2018 | 11:19



O brasileiro trabalha mais de cinco meses por ano (153 dias) apenas para pagar impostos, taxas e contribuições aos governos federal, estadual e municipal. Existem cerca de 90 modalidades diferentes de obrigações tributárias que infernizam o cotidiano da população. Neste cipoal de normas tributárias, deve-se considerar que as regras mudam constantemente, para desespero dos contribuintes e alegria dos advogados tributaristas.

Desde 1990, posse de Fernando Collor, primeiro presidente eleito democraticamente depois da ditadura militar, a carga tributária brasileira só cresce. Em 1990 ela correspondia a 23% do PIB (Produto Interno Bruto); em 2017 chegou a 33% do PIB. Como não houve condições políticas para aumento de impostos desde 2014, em razão de escândalos de corrupção, recessão econômica, impeachment da presidente Dilma Rousseff, as contas públicas apresentaram deficit em torno de R$ 150 bilhões, financiados por empréstimos bancários. A situação fiscal de Estados como Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul é dramática. Ou seja, a carga tributária brasileira, que é uma das mais altas do mundo, ainda é pequena para fazer frente aos gastos governamentais, muitos deles inúteis.

Imposto tem essência positiva, como mecanismo de redistribuição de renda, visando maior justiça social. Aqueles que possuem mais renda e patrimônio deveriam pagar mais, em relação aos que têm menos, desse modo subsidiando as necessidades dos mais pobres, como, por exemplo, Educação, Saúde, moradia, Segurança, transporte, saneamento básico. Mas aqui não é isso o que acontece. No Brasil, além de se pagar muito em geral, o pobre paga, proporcionalmente, mais do que o rico, outra injustiça social. Isto se deve à estrutura fiscal no Brasil, que taxa mais a produção, o trabalho e o consumo, quando deveria taxar mais a renda e o patrimônio.

O pobre paga mais porque praticamente toda a sua renda está comprometida com necessidades essenciais: moradia, alimentação, transporte, vestuário, bens e serviços, que embutem imposto indireto, assim, a cada quatro pratos de comida, por mais simples que seja, um vai para o governo. Podemos dizer que a classe dos mais necessitados vive em condição servil e de semiescravidão e que o sistema fiscal é o responsável.

Para atender aos gastos sempre crescentes da máquina pública, Executivo, Legislativo, Judiciário e empresas estatais, os ‘senhores feudais de plantão’, não importando a ideologia política, só conhecem um caminho: aumentar impostos, infelicitando os brasileiros e impedindo real crescimento econômico e melhor condição de vida.

Celso Luiz Tracco é economista e escritor.

Palavra do leitor