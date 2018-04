Pane paralisa Linha 1-Azul do Metrô de SP no aniversário de 50 anos da empresa

24/04/2018 | 11:11



Depois de informar o fechamento de todas as 23 estações da Linha 1-Azul na manhã desta terça-feira, 24, por causa de falta de energia e medidas de segurança, o Metrô de São Paulo informou por volta das 10h20 que as estações começaram a ser reabertas. No entanto, passageiros ainda enfrentavam por volta das 10h45 transtornos para embarcar nas estações. No início da manhã, falta de energia atingiu o trajeto entre as estações da Luz e da Vila Mariana. O problema ocorreu no dia em que o Metrô completa 50 anos.

Os funcionários informaram aos usuários que a linha estava paralisada por falta de energia. Do lado de fora, algumas estações, como a São Joaquim e a Vergueiro, tinham filas de passageiros que tentavam pegar ônibus ou táxi. Na Rua Vergueiro, a paralisação do metrô provocou bastante trânsito.

Marina de Araújo Menezes, de 59 anos, estava dentro do trem por volta das 9h quando ele parou e os passageiros tiveram que deixar os vagões e seguir pelos trilhos até a estação mais próxima. "Evacuaram o trem e tivemos que andar por uns cinco minutos até a São Joaquim", disse. Ela saiu do Jabaquara e seguiria até a estação das Clínicas, na Linha Verde.

"Perdi minha consulta médica por causa desse atraso. Estou há 20 minutos tentando pegar um táxi, mas eles estão todos lotados", afirmou Marina.

Ainda segundo a assessoria de imprensa do Metrô, as Linhas Verde e Vermelha ainda estavam funcionando com velocidade reduzida por volta das 10h45 por causa do problema na Linha 1- Azul. Os trens ficam mais tempo nas plataformas e fazem parada mesmo fora das estações.

O Plano de Atendimento entre Empresas de Transporte em Situação de Emergência (Paese) foi acionado, mas a companhia orientou os passageiros a buscar rotas alternativas.