Leonardo revela que sabia quanto tempo de vida o irmão Leandro tinha: - O médico contou só para mim o estado real dele

24/04/2018 | 11:11



Leonardo, que possui mais de 30 anos de carreira, começou a cantar ao lado de seu irmão, Leandro. Em abril de 1998, Leandro recebeu o diagnóstico de câncer no pulmão. Ele morreu no mesmo ano, em junho. Nesta terça-feira, dia 24, será exibida a participação de Leonardo no programa Conversa Com Bial, onde ele relembrou o irmão no aniversário de 20 anos de sua morte. Em entrevista, o cantor revelou que sabia quanto tempo de vida Leandro tinha.

- O médico contou só para mim o estado real dele, e me disse que ele tinha 60 dias de vida. Não passei essa conversa pra ninguém, nem para o Leandro, nem para os meus irmãos, nem para a minha mãe. Então, eu ia visitá-lo e tinha que chegar com o astral pra cima, rindo, fazendo piada.

Após 62 dias, Leandro morreu.

- Lembro do Leandro todos os dias, nas músicas que eu canto hoje. Gosto de cantar as músicas daquela época, não tem como esquecer. O tempo dá uma amenizada, mas não dá para esquecer jamais. Ele era meu mentor, desabafou o sertanejo.

Quem também participou da conversa foi um dos filhos de Leonardo, Zé Felipe. Ao final do programa, os dois cantaram a música Talismã.