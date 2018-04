População é que sofre

Do Diário do Grande ABC



24/04/2018 | 11:18



Moradores de regiões periféricas do Grande ABC sentem no dia a dia a falta de ações ostensivas por parte da Polícia Militar nas ruas, com relatos de assaltos, tráfico e consumo de drogas à luz do sol, como mostra este Diário na edição de hoje. Situações que colaboram para aumentar a sensação de insegurança e de impotência frente à escalada da criminalidade, em que pese o governo do Estado, a quem cabe zelar pela segurança da população, apontar quedas insignificantes em roubos (8,12%) e furtos (1%) em geral.

No entanto, dados oficiais mostram também que nos últimos cinco anos houve retração na produtividade policial no Grande ABC com relação à recuperação de veículos roubados ou furtados (menos 13,11%) e na apreensão de armas de fogo (recuo de 14,22%). Índices que não poderiam ser diferentes, na medida em que a região conta com efetivo abaixo do recomendado pela ONU, pois o ideal é um agente para cada grupo de 250 habitantes, enquanto por aqui a relação é de um para 482 moradores.

Se o número de policiais é insuficiente para dar conta do importante trabalho de combater a criminalidade e dar segurança à população, não é menos verdade que a quantidade de viaturas à disposição da corporação responsável por cobrir uma região de aproximadamente 2,7 milhões de moradores também está aquém do desejável. O pior na questão da mobilidade da Polícia Militar para agilizar o atendimento a ocorrências ou fazer patrulhamento ostensivo preventivo é o fato de pelo menos 35 veículos estarem parados na sede do comando na região, à espera de conserto sabe-se lá desde quando.

Ninguém se surpreenderia se em uma ou outra companhia da PM da região também fossem encontradas viaturas sem a menor condição de rodar. Problemas mecânicos ou outros são normais, mas é de dar pena saber que, enquanto a população clama por ações dos agentes de Segurança, veículos que poderiam estar nas ruas ficam à mercê da liberação de recursos para o mais simples dos consertos.