Prefeitura de SP publica edital de concessão de terminal de ônibus

24/04/2018 | 10:45



A Prefeitura de São Paulo lançou nesta segunda-feira, dia 23, os termos do edital de concessão para administração e exploração comercial do Terminal de Ônibus Princesa Isabel, no centro da cidade. De acordo com a administração municipal, intervenções urbanísticas previstas para o entorno do terminal foram definidas pelo Projeto de Intervenção Urbana (PIU).

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), disse que a gestão "deixará de gastar R$ 6,5 milhões por ano". O documento ficará disponível para consulta pública e, em em uma segunda fase, deverá incorporar os Terminais Capelinha e Campo Limpo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.