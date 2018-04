Em SP, Cracolândia volta a registrar confusão com dependentes

24/04/2018 | 10:39



Frequentadores da Cracolândia, no centro de São Paulo, voltaram a se envolver em uma confusão, na manhã desta segunda-feira, 23, durante uma ação de limpeza feita por órgãos da Prefeitura. Homens e mulheres se espalharam por ruas da região e chegaram a incendiar lixo e um veículo abandonado.

No domingo, dia 22, a confusão havia se repetido, dessa vez com tentativa de saques a comércios. A Polícia Militar (PM) prendeu quatro pessoas no interior de uma loja de eletrônicos. O prefeito Bruno Covas (PSDB) disse nesta segunda que "não há milagre". "Estamos tentando resolver o problema com a requalificação do espaço", disse, no lançamento do edital de concessão do Terminal Princesa Isabel, que fica na região. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.