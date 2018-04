Após cirurgia nos rins, Thiago Fragoso publica oração e agrade carinho dos fãs

24/04/2018 | 09:11



Thiago Fragoso usou as redes sociais na última segunda-feira, dia 23, para agradecer o carinho dos fãs após realizar uma cirurgia para a retirada de um nódulo nos rins. No Instagram, o ator compartilhou uma imagem de São Jorge com uma oração ao santo:

Eu andarei vestido e armado com as armas de Jorge para que meus inimigos, tendo pés não me alcancem, tendo mãos não me peguem, tendo olhos não me vejam, e nem em pensamentos possam me fazer mal.Armas de fogo o meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar, cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar.Jesus Cristo me proteja e me defenda com o poder de sua santa e divina graça, Virgem de Nazaré, me cubra com o seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições.

Abaixo da oração, o ator agradeceu toda força que tem recebido do público:

Foram dias de muita oração. Hoje é #diadesaojorge e nada haveria de mais apropriado pra cá.A todos os que rezaram, mandaram energias positivas, se preocuparam e tantas outras formas de demonstrar carinho: muito obrigado.

A assessoria de imprensa de O Outro Lado do Paraíso informou que o cronograma de gravação da novela foi alterado para preservar a trama do personagem, e segue sem perdas para a história. A expectativa e a torcida é para que o ator volte em breve ao trabalho.