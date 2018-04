Obituário - 24 de abril de 2018

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



24/04/2018 | 08:33



Santo André



Paulina Squillante Girelli, 91. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 22. Memorial Jardim Santo André.



Rosa Debbellis, 91. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 22, em Santo André. Cemitério do Araçá, em São Paulo (SP).



Aurino Andrade Lima, 88. Natural de Mairi (BA). Residia em Utinga, Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Alzira Brito Amaral, 85. Natural de Palmeira dos Índios (AL). Residia no bairro Paraíso, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Ana Aparecida Luna de Andrade, 82. Natural de Reginópolis (SP). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Pensionista. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Walter Rodrigues Borba, 80. Natural de Borda da Mata (MG). Residia no Jardim Paraíso, em Santo André. Dia 22. Crematório Jardim da Colina, em São Bernardo.



Henrique Caitano, 79. Natural de Caçador (SC). Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 22. Vale dos Pinheirais.



Antonieta Zagne Rufino da Silva, 71. Natural de Mococa (SP). Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Dia 22. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Ladislau de Jesus Sales, 69. Natural de Santa Terezinha (bA). Residia na Vila Nova São Miguel, em São Paulo (SP). Dia 22, em Santo André. Cemitério Municipal de São Miguel Paulista, em São Paulo (SP).



Nelza Maria dos Santos Felix, 66. Natural de Ilhéus (BA). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 22. Memorial Jardim Santo André.



Valdivina Maria Alves, 65. Natural de Coribe (BA). Residia no Jardim das Maravilhas, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Donizeti Vagner dos Santos, 62. Natural de Santo André. Residia no Jardim Irene, em Santo André. Autônomo. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



São Bernardo



Apparecida Catalani, 95. Natural de Santa Cruz das Palmeiras (SP). Residia no bairro Anchieta, em São Bernardo. Dia 20. Jardim da Colina.



Marianina de Paulo Frison, 89. Natural de Santa Lúcia (SP). Residia na Vila Lucinda, em Santo André. Dia 22, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.



Maria Antonieta Stefano, 85. Natural de São Paulo (SP). Residia em São Paulo (SP). Dia 21, em São Bernardo. Crematório Vila Alpina.



João Barbosa, 82. Natural de Ubatuba (SP). Residia no bairro Sumidoro, em Ubatuba (SP). Dia 21, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Ubatuba (SP).



Geralda Gonçalves, 71. Natural de Muzambinho (MG). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério de Vila Euclides.



Marco Antonio Mantovani, 71. Natural de São Paulo (SP). Residia em São Paulo (SP). Dia 22. Jardim da Colina.



Edna Santos Leitão, 70. Natural do Morro do Chapéu (BA). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 21. Jardim da Colina.



Higino Rodrigues de Oliveira, 70. Natural de Cajazeiras (PB). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério dos Casa.



Wanderlin Cavalcante, 70. Natural de Campo Alegre de Lourdes (BA). Residia na Vila São Pedro, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério dos Casa.



Antonio Hernandes Meneguelo, 66. Natural de São Paulo (SP). Residia em São Paulo (SP). Dia 20. Jardim da Colina.



Izaura Rinaldi Bruzati, 65. Natural de Santo Anastácio (SP). Residia no bairro Anchieta, em São Bernardo. Dia 19, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Presidente Bernardes (SP).



Gerson Rodrigues, 65. Natural de São Paulo (SP). Residia em São Paulo (SP). Dia 21. Crematório Vila Alpina.



Rubens José Finotti, 61. Natural de Palmital (SP). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 20. Crematório Jardim da Colina.



Luís Antonio Bonaldo, 58. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 21. Jardim da Colina.



Luiz Carlos de Souza, 57. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Bartira, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério dos Casa.



Dovair Marques dos Santos, 46. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério da Paulicéia.



São Caetano



Maria Neci da Conceição Pereira, 71. Natural de Paulistana (PI). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 22, em Santo André. Cemitério das Lágrimas.



Roseli Angela Fiori Guazeli, 66. Natural de São Caetano. Residia em São Caetano. Dia 22. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Diadema



Vicente Romão Silvestre, 82. Natural de São José do Goiabal (MG). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 21, em São Bernardo. Cemitério Municipal.



Márcio Henrique Pereira, 25. Natural de Santo André. Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 22. Vale da Paz.



Mauá



Jacyra de Paula Ferraz, 88. Natural de Cambará (PR). Residia na Vila Guarani, em Mauá. Dia 22. Vale dos Pinheirais.



Edson Tavares Queiroz, 82. Natural de Três Lagoas (MS). Residia no Jardim Esperança, em Mauá. Dia 21. Cemitério Santa Lídia.



Silvestrina Maria da Conceição, 78. Natural de Maceió (AL). Residia no Jardim Primavera, em Mauá. Dia 22. Vale dos Pinheirais.



Esmael Pedro da Silva, 70. Natural de Santo André. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 21. Vale dos Pinheirais.



Eleuteria Pereira dos Santos, 68. Natural de Pacaembu (SP). Residia na Vila Santa Rosa, em Mauá. Dia 22. Cemitério Santa Lídia.



Antonia Cordeiro Barbosa, 67. Natural de Bodocó (PE). Residia na Vila Bocaina, em Mauá. Dia 22. Vale dos Pinheirais.



Lourival Feitosa, 56. Natural de Mauá. Residia no Jardim Santa Lídia, em Mauá. Dia 21. Cemitério Santa Lídia.



Odalicio Araujo, 55. Natural de Guararapes (SP). Residia no Jardim São Jorge, em Mauá. Dia 22, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.



Paulo José de Melo Santos, 19. Natural de Mauá. Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 22. Cemitério Santa Lídia.



Ribeirão Pires



Dorvalina Franquini Romanini, 99. Natural de Novo Horizonte (SP). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 22. Vale dos Pinheirais.



Maria José Afonso Pinto, 81. Natural de Petrolina (PE). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 22, em Santo André. Cemitério Santa Lídia, em Mauá.



Carmelita dos Santos, 68. Natural de Igreja Nova (AL). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 22, em Santo André. Vale da Paz.



Ariovaldo Antonio Predomo, 62. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Panorama, em Ribeirão Pires. Dia 22. Cemitério São José.



Marcos Aparecido de Souza, 62. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim da Represa, em São Bernardo. Dia 20, em São Bernardo. Cemitério São José.