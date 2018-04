Guerra desfalca o Palmeiras contra o Boca Juniors na Argentina

24/04/2018 | 08:15



O meia Guerra continua fora do Palmeiras. O venezuelano trata uma inflamação no quadril e não viajou com a equipe para enfrentar o Boca Juniors, em La Bombonera, pela Copa Libertadores, nesta quarta-feira.

Na tarde desta segunda, ele foi ao gramado da Academia de Futebol, calçando tênis e ao lado de um preparador de físico. No domingo, ele já havia ficado fora da vitória sobre o Internacional, no Pacaembu, por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro.

Depois de ter entrado bem em duas partidas, Guerra passou a ser cotado para substituir Lucas Lima como titular no Palmeiras. Mas ele acabou se machucando em uma dividida com Michel Bastos durante um treinamento, que também virou desfalque para a partida desta quarta-feira.

A equipe do Palmeiras deixou a cidade de São Paulo na noite de segunda-feira e chegou a Buenos Aires na madrugada desta terça. A partida, válida pela quarta rodada do Grupo 8, envolve os líderes da chave - o Palmeiras tem sete pontos; o Boca, cinco.

Confira a lista de jogadores relacionados por Roger Machado:

Goleiros: Jailson, Fernando Prass e Weverton.

Laterais: Marcos Rocha, Diogo Barbosa, Victor Luis e Mayke.

Zagueiros: Edu Dracena, Antônio Carlos, Thiago Martins e Luan.

Meio-campistas: Felipe Melo, Moisés, Bruno Henrique, Tchê Tchê, Thiago Santos, Hyoran e Lucas Lima.

Atacantes: Keno, Willian, Borja e Dudu.