Operação da PF também mira no senador Ciro Nogueira, presidente do PP

24/04/2018 | 08:04



Além das buscas no gabinete e no apartamento funcional do deputado federal Eduardo da Fonte (PP-PE), a Polícia Federal também cumpre na manhã desta terça-feira, 24, mandados contra o senador Ciro Nogueira (PI), presidente nacional do PP, informaram ao, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado. pelo menos duas fontes do Congresso Nacional. Os mandados seriam de busca e apreensão, segundo essas fontes.

Os mandados foram autorizados pelo ministro Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato e a operação foi deflagrada em conjunto com a Procuradoria Geral da República (PGR).

O deputado Eduardo da Fonte ainda está no Recife, informou sua assessoria de imprensa. Assessores do parlamentar disseram desconhecer detalhes da operação da PF. A previsão era de que Da Fonte chegasse a Brasília na tarde desta terça-feira.