Santos enfrenta o Estudiantes para encaminhar vaga nas oitavas da Libertadores

24/04/2018 | 08:00



Após a derrota para o Bahia no último sábado, pelo Campeonato Brasileiro, o Santos esquece a competição nacional e se concentra no compromisso diante do Estudiantes, nesta terça-feira, às 21h30, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, que pode encaminhar o time brasileiro na próxima fase do torneio sul-americano.

O confronto será o primeiro do time alvinegro na Vila Belmiro pela competição. Encabeçada pelo presidente do clube, José Carlos Peres, a iniciativa de mandar boa parte dos jogos santistas no Pacaembu, em São Paulo, fez com que o Santos jogasse somente cinco jogos em seu estádio nesta temporada - todos pelo Campeonato Paulista.

No primeiro duelo entre as duas equipes, melhor para o Santos, que venceu os argentinos por 1 a 0 no estádio Centenário de Quilmes, na Argentina. A vitória, construída com gol de Arthur Gomes - em posição irregular - veio muito graças à atuação espetacular do goleiro Vanderlei, que fez, ao menos, quatro defesas difíceis.

O resultado positivo fora de casa sobre a equipe argentina na rodada passada deixou o Santos na liderança do Grupo 6. O time brasileiro tem seis pontos, dois a mais que o adversário desta terça-feira, e que o Real Garcilaso, terceiro colocado. O Nacional, do Uruguai, soma dois e é o lanterna da chave.

O técnico Jair Ventura tem dúvidas quanto à escalação titular. Os atacantes Arthur Gomes e Eduardo Sasha não treinaram nesta segunda-feira no CT Rei Pelé, em Santos, e podem ser desfalques. O primeiro não participou da atividade devido ao desgaste físico e o segundo sofreu uma entorse no tornozelo. Os dois, entretanto, podem estar aptos a jogar.

Se Eduardo Sasha estiver à disposição, Jair Ventura deve manter a mesma escalação que foi derrotada pelo Bahia por 1 a 0, em Salvador. Se Sasha não puder jogar, existe a possibilidade de o treinador escalar o veterano Renato no meio de campo e adiantar Jean Mota para atuar mais aberto.

Bruno Henrique, que já seria desfalque certo por estar suspenso por cinco jogos pela Conmebol, sofreu um edema no músculo adutor da coxa esquerda. Seu retorno é estimado entre três a quatro semanas. Por outro lado, o jovem atacante Diogo Vitor voltou aos treinos após tratar uma infecção dentária e deve ser opção de Jair Ventura no banco de reservas.

"Eles vão esperar e tentar matar o jogo, assim como a gente fez lá na Argentina. Eles vêm motivados, porém vamos jogar com a força da nossa torcida e tentaremos somar", disse o meia Jean Mota, em entrevista coletiva.

Quatro vezes campeão da Copa Libertadores, o Estudiantes vai mal no Campeonato Argentino. Ocupa apenas a 14.ª colocação, com 35 pontos, e vem de derrota por 1 a 0 para o Belgrano em casa.

O técnico Lucas Bernardi não confirmou o time para o duelo na Vila Belmiro. As duvidas do treinador, que comanda a equipe desde o final do ano passado, estão no meio de campo, que pode ter a presença de Dubarbier ou Gomez. Mais à frente, na ponta esquerda, Gastón Gimenez disputa uma vaga entre os titulares com Lattanzio.